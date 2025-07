"Senti um contexto eleitoral muito bélico", diz Paulo Caleffi após desistência de candidatura à presidência do Grêmio

"Conversei muito com meus familiares para tomar a decisão", disse Paulo Caleffi.

Paulo Caleffi não é mais um dos pré-candidatos à presidência do Grêmio. O anúncio foi feito por ele a apoiadores na manhã deste sábado (12), um dia após outro pré-candidato, Marcelo Marques, anunciar a compra da dívida e dos direitos de gestão da Arena.

Em contato com a reportagem de Zero Hora , Caleffi explicou que a desistência se dá por um resguardo familiar.

— Estou abrindo mão da candidatura, muito tranquilamente. Senti um contexto eleitoral muito bélico. Recebi mensagens muito agressivas, com ponderações de termos familiares. Tenho três filhos pequenos e tomo esta decisão por um resguardo. Nada prevalece mais do que a segurança de todos. Conversei muito com meus familiares para tomar a decisão — afirmou.