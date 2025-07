Sem Cristaldo, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Alianza Lima; veja a lista

Braithwaite retorna ao ataque tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Alianza Lima, nesta quarta (23), na Arena. Chama atenção a ausência de Cristaldo, que apresenta desgaste muscular.

Segundo o clube, o argentino vem se queixando de dores nos últimos dias e, para evitar o risco de lesão, a comissão técnica optou por poupá-lo do jogo.

Com isso, fica a dúvida sobre qual será o meio-campo planejado por Mano Menezes, que prometeu aumentar a ofensividade do time, em função da necessidade de reverter a desvantagem de 2 a 0 no playoff da Sul-Americana.

Se o treinador mantiver os três volantes, Villasanti e Alex Santana disputam uma vaga ao lado de Dodi e Edenilson.

Porém, há outras possibilidades mais ousadas, como o ingresso do garoto Riquelme ou a entrada do atacante André Henrique, formando dupla com Braithwaite.

O provável Grêmio tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana (Villasanti) e Edenilson (André Henrique ou Riquelme); Braithwaite, Alysson e Cristian Olivera.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Tiago Volpi e Gabriel Grando

Zagueiros: Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Jemerson

Laterais: Igor Serrote, Marlon e Luan Cândido

Volantes: Camilo, Dodi, Vilassanti, Alex Santana e Ronald

Meias: Riquelme

Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera e Pavon.