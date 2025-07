Sem Braithwaite, Arezo ganhará sequência no ataque do Grêmio

Arezo deve ser titular nos próximos jogos do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

A tão sonhada sequência pedida por Arezo no ataque do Grêmio vai acontecer. O dinamarquês Braithwaite voltou a sentir dores no tornozelo direito e, por conta disso, está fora das partidas contra Cruzeiro, pelo Brasileirão, e Alianza Lima, pela Copa Sul-Americana.

Na partida deste domingo (13), contra o Cruzeiro, no Mineirão, o uruguaio seguirá como o responsável por ocupar a função de centroavante. Ele também deverá ter presença garantida na partida da próxima quarta-feira (16), em Lima, pelo início dos playoffs da Sul-Americana.

Quer sair

Durante a intertemporada, o atacante já havia sido utilizado no jogo-treino contra o Aimoré, e também foi titular na decisão da Recopa Gaúcha. Arezo está envolvido em uma polêmica recente, o uruguaio já expressou o desejo de deixar o Grêmio para voltar a jogar no Penarol-URU.

— O atleta está muito focado no Grêmio. O maior desejo do Arezo é jogar e isso me deixa feliz. Os jogadores do elenco do Grêmio querem jogar e não se contentam apenas com a reserva. A gente espera que ele vá super bem. Tivemos uma conversa muito descontraída após o jantar e ele demonstrou toda a sua satisfação e segurança para esse jogo — disse o vice de futebol, Alexandre Rossato.

Deve ficar

Neste momento, a tendência é de que Arezo permaneça no Grêmio. Mesmo com a insistência do Penarol tentando sua contratação, os valores oferecidos pelo clube uruguaio não seduziram os dirigentes gremistas.

— Nós recebemos uma proposta e respondemos negando essa proposta. O Grêmio instituição, através do seu departamento jurídico, notificou o presidente do Penarol sobre um possível aliciamento em relação ao atleta e que isso poderia chegar na FIFA. O Grêmio tomou todas as providências necessárias — completou o dirigente.

