São José promete virada de chave em busca de título contra o Grêmio 

O São José tentará o bicampeonato da Recopa Gaúcha no confronto diante do Grêmio, nesta terça-feira (8), na Arena. Mesmo vindo de derrota para o Guarany, na série D, no último sábado (5), a equipe promete uma virada de chave em busca do título.

— É preciso virar a chave para outra competição, e decidir um título é sempre uma grande oportunidade. Sabemos do tamanho do jogo e da dificuldade do adversário. Não temos tempo para lamentar o resultado negativo do sábado (derrota para o Guarany), e no dia seguinte já trabalhamos para corrigirmos os erros projetando um bom enfrentamento nesta terça — disse o técnico Sandro Resende em entrevista ao site oficial do São José.