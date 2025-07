Duas posições são tratadas como prioritárias pela direção. Um zagueiro destro e um volante. Mesmo assim, no horizonte, as chegadas de um novo lateral-direito, um meia e atacantes não são descartadas, mas dependem de investidas de saídas de atletas.

Estratégia

O Grêmio traçou o seguinte plano para conseguir driblar as dificuldades financeiras. Focar em jogadores em final de contrato ou livres no mercado. Em profissionais empregados, o clube tenta acenar com empréstimos, com valores relativamente baixos, ou investida de compra com o parcelamento em prestações longas.