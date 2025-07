Saiba por que Braithwaite, Villasanti e Igor Serrote não participaram de jogo-treino do Grêmio contra o Aimoré

Braithwaite, Villasanti e Igor Serrote foram desfalques contra o Aimoré. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O centroavante Braithwaite foi preservado do jogo-treino do Grêmio contra o Aimoré, nesta quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho. Foi o primeiro teste da equipe antes da retomada ao calendário de partidas neste segundo semestre.

Braithwaite voltou a relatar dores no tornozelo direito, ainda em virtude da pancada sofrida no jogo contra o Juventude, no dia 1° de junho. Naquela oportunidade, o centroavante precisou ser substituído aos 10 minutos do segundo tempo da partida em Caxias do Sul.

Antes da parada para o Mundial de Clubes, o dinamarquês atuou contra o Corinthians, no empate em 1 a 1, na Arena.

O atleta seguirá sendo acompanhado diariamente pela comissão técnica e médica. As avaliações indicarão se ele poderá ser aproveitado na partida da próxima terça-feira (8), contra o São José, pela Recopa Gaúcha, na Arena.

Villasanti

Outros dois atletas que vinham atuando como titulares também ficaram de fora deste jogo-treino. O volante Villasanti, que se apresentou depois da data inicial dos trabalhos, não foi utilizado. Por questões pessoais, o paraguaio foi liberado pela diretoria para se reapresentar depois, embora já esteja treinando normalmente.

Igor Serrote

O lateral Igor Serrote, que já está liberado para treinamentos com bola, estava disponível, mas não foi a campo. Gustavo Martins e Camilo foram utilizados por Mano contra o Aimoré.

Igor Serrote se recupera de uma fratura no punho, mas deve ficar à disposição para a partida da Recopa Gaúcha.

Acidente doméstico

O atacante Cristian Olivera sofreu um acidente doméstico com uma garrafa térmica com água quente nesta quarta-feira (2). Por conta de duas queimaduras grandes no pé direito, ele não treinou com bola nos últimos dois dias e também desfalcou o Tricolor.