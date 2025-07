Saiba o valor pedido pelo Grêmio para liberar Pavon ao Racing

3 milhões de dólares. Na contação desta quarta-feira (2), são R$ 16,4 milhões . Esse é o valor que o Racing-ARG tomou conhecimento quando buscou informações sobre uma possível investida no atacante gremista Pavon. A informação foi divulgada pelo jornalista argentino César Luis Merlo.

Pavon está nos planos do Racing para o segundo semestre. Mas para investir na contratação do atacante gremista, o clube de Avellaneda pretende fechar a venda de Maxi Salas ao River Plate. Essa negociação entre os argentinos estaria na casa dos 8 milhões de dólares (R$ 43,6 milhões).

O Grêmio não pretende dificultar uma saída de Pavon se uma proposta oficial chegar na mesa do presidente Alberto Guerra. No entanto, até o momento, segundo os dirigentes gremistas, nenhuma oferta chegou.

Pavon tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2026. No início de 2024, o atacante foi contratado junto ao Atlético Mineiro por 4 milhões de dólares (R$ 19,8 milhões). Foi uma das contratações mais caras da história do Grêmio.