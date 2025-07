Resultado necessário contra o Alianza Lima: veja quantas vezes o Grêmio venceu por dois ou mais gols de diferença em 2025

Última vez que o Grêmio venceu por dois gols de saldo, placar que leva aos pênaltis foi contra o São José, pela Recopa Gaúcha. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio precisa vencer o Alianza Lima nesta quarta-feira (23), na Arena, pelos playoffs da Sul-Americana, por pelo menos dois gols de diferença para levar o confronto aos pênaltis. Para avançar no tempo normal, é necessário ganhar por três ou mais gols de saldo. Na ida, no Peru, perdeu por 2 a 0.

A missão não é fácil, visto que Tricolor venceu por dois ou mais gols de diferença em apenas 18% dos jogos desta temporada. Das 37 partidas até aqui em 2025, o Grêmio conseguiu este resultado apenas sete vezes.

O último triunfo por essa margem no placar foi em 8 de julho, ao bater o São José, na Arena, pela Recopa Gaúcha. Outra dela, a primeira das duas sob o comando de Mano Menezes, veio diante do Juventude, na Serra, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Ou seja, com Mano, o Grêmio ainda não teve uma vitória pelo placar que precisa para se classificar no tempo normal contra os peruanos. As quatro vitórias por três ou mais gols de diferença ocorreram no Gauchão, quando o treinador ainda era Gustavo Quinteros.

Jogos em que o Grêmio venceu por dois ou mais gols de diferença em 2025

Grêmio 4x0 Caxias (Gauchão, 26 de janeiro);

(Gauchão, 26 de janeiro); Monsoon 0x3 Grêmio (Gauchão, 29 de janeiro);

(Gauchão, 29 de janeiro); Grêmio 5x0 São Luiz (Gauchão, 1º de fevereiro);

(Gauchão, 1º de fevereiro); Grêmio 5x0 Pelotas (Gauchão, 11 de fevereiro);

(Gauchão, 11 de fevereiro); Grêmio 2x0 Atlético Grau (Sul-Americana, 8 de abril).

(Sul-Americana, 8 de abril). Juventude 0x2 Grêmio (Brasileirão, 1º de junho)

(Brasileirão, 1º de junho) Grêmio 2x0 São José (Recopa Gaúcha, 8 de julho)

