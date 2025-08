Renato Portaluppi se encontra com Felipão e ex-companheiro de Grêmio em treino do Fluminense no CT Luiz Carvalho

Renato Portaluppi durante treino do Fluminense no CT do Grêmio. Lucas Merçon / Fluminense

Dois dos maiores ídolos da história do Grêmio se encontraram na tarde de segunda-feira (28) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Felipão, atual coordenador técnico do Tricolor, recebeu Renato Portaluppi, que esteve no local para comandar treino do Fluminense.

O clube carioca já realiza preparação na Capital para enfrentar o Inter pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Beira-Rio.

O encontro ocorreu principalmente pela presença de Paulo Egídio, que jogou com Renato no Grêmio no início da década de 1990. Ele veio para Porto Alegre, visitou a Arena e o encontro aconteceu, junto do vice-presidente do clube José Carlos Duarte, que fez um registro do encontro.

— Falamos sobre Grêmio, futebol brasileiro e internacional, Seleção Brasileira e experiências que tivemos no clube — relatou o dirigente, em contato com a reportagem de Zero Hora.