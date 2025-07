Relembre como foram os cinco títulos da Recopa Gaúcha conquistados pelo Grêmio

Suárez brilhou no título gremista de 2023. Jefferson Botega / Agencia RBS

Maior campeão da Recopa Gaúcha, o Grêmio chegou ao quinto título da competição. Nesta terça-feira (8), o Tricolor venceu o São José, por 2 a 0, na Arena. Os gols da equipe tricolor foram marcados por Alysson Edward e Amuzu.

As quatro conquistas anteriores ocorreram entre 2019 e 2023. Zero Hora relembra como foram os outros títulos do Grêmio na Recopa Gaúcha.

2019: goleada contra o Avenida

O time do Grêmio treinador por Renato Portaluppi, em 2019, entrou com empenho para golear o Avenida por 6 a 0, na Arena. Os gols do Tricolor foram marcados por Luan, duas vezes, Everton, duas vezes, Leonardo e Felipe Vizeu. A vitória também valeu pelo Gauchão daquele ano.

2021: vitória contra o Santa Cruz

Novamente na Arena, em 2021, o Grêmio venceu o Santa Cruz por 3 a 0. O time treinador por Tiago Nunes fez gols com Guilherme Azevedo, Léo Pereira e Jhonata Robert.

2022: goleada contra o Glória

No Estádio Altos da Glória, em Vacaria, o Tricolor aplicou 5 a 0 no Glória, em 2022. Os gols do Grêmio, na época treinado por Roger Machado, foram marcados por Elkeson e Campaz, no primeiro tempo, e por Janderson, Varela e Ricardo na segunda etapa.

2023: show de Suárez

O título de 2023 foi contra o São Luiz, na Arena, e contou com uma estreia de luxo de Luis Suárez. O uruguaio marcou três gols e Bitello fez um, todos no primeiro tempo. Paulinho descontou para a equipe de Ijuí.

2025: título em cima do São José

O Grêmio não teve dificuldades para vencer o São José, nesta terça-feira (8), e se sagrar campeão da edição de 2025 da Recopa Gaúcha. Os gols foram marcados por Alysson Edward e Amuzu, ainda no primeiro tempo.

Veja os resultados dos títulos do Grêmio na Recopa Gaúcha

