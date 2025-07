Reforços de peso e velhos conhecidos como destaques: o que o Grêmio pode esperar do Alianza Lima

Os experientes artilheiro Barcos e Guerrero são os destaques do Alianza Lima. @alianzalima / Instagram / Reprodução

O Grêmio terá dois jogos decisivos contra o Alianza Lima, um dos maiores clubes do Peru, algoz do Boca Juniors em 2025 e que tem reforços de peso e velhos conhecidos da dupla Gre-Nal como destaques. Esse é o preço a se pagar por não ter cumprido o objetivo de terminar como líder de sua chave na Sul-Americana.

Ao ficar como vice do Grupo D, o Tricolor foi forçado a jogar os playoffs do torneio continental em busca de uma vaga nas oitavas. Já o time peruano veio da Libertadores, sendo um dos piores terceiros colocados da primeira fase. O jogo de ida é às 21h30min desta quarta (16), em Lima. A volta está prevista para dia 23, na Arena.

O que esperar do Alianza Lima?

Liderado pelos experientes e artilheiros Paolo Guerreiro, ex-Inter, e Hernán Barcos, ex-Grêmio — ambos com 41 anos —, o Alianza Lima terminou como vice do Apertura da Liga Peru, dois pontos atrás do seu maior rival, o Universitario.

Esse fator pode aumentar a pressão sob o adversário gremista, que também decepcionou na Libertadores — com apenas uma vitória —, apesar de eliminar o Boca Juniors em plena Bombonera na fase preliminar do torneio.

Reforços de peso

Consultado pela reportagem de Zero Hora, o jornalista Victor Flores, da Radio Ovación, do Peru, destaca a diferença que os recentes contratados podem elevar o nível do time de Lima, comandado por Néstor Gorosito, ídolo do San Lorenzo:

— O Alianza teve reforços interessantes que podem fazer a diferença contra o Grêmio no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana de 2025. Entre eles estão Sergio Peña, Gaspar Gentile e Piero Cari.

O primeiro citado é um meio-campista com experiência na Europa — por Mamlo-SUE e PAOK-GRE —, que foi contratado, segundo Victor, para dar mais mobilidade no meio-campo do Alianza. Já o segundo é um atacante argentino, que se destacou pelo Cienciano e chega para desbancar Guerrero e Barcos. Por fim, Piero Cari é uma joia do clube que subiu recentemente aos profissionais e tem agradado.

Baixa importante

Embora as estrelas sejam Guerrero e Barcos, artilheiros do time com 10 e seis gols, respectivamente, o Alianza Lima conta também com o experiente zagueiro da seleção peruana Carlos Zambrano. No entanto, ele está lesionado e não jogará contra o Grêmio.

Além dele, o ponta Eryc Castillo, líder de assistências na temporada, também é baixa para o confronto.

Apoio da torcida

Com capacidade para quase 34 mil pessoas, o Estádio Alejandro Villanueva, apelidado de Matute, deve lotar no duelo contra o Tricolor.

— O Alianza tem a obrigação de vencer em casa nesta quarta-feira para encaminhar sua vaga na próxima fase. A expectativa é de casa cheia no Matute, e será um bom dia de futebol — avalia o jornalista.

Produção: Leo Bender

