Quem é Carlos Vinícius, centroavante que interessa ao Grêmio

Carlos Vinícius teve a melhor temporada da carreira pelo Benfica. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Grêmio segue atento a oportunidades no mercado de transferências e pode anunciar um novo reforço nos próximos dias. Trata-se do centroavante Carlos Vinícius, que está livre no mercado após não ter o vínculo renovado com o Fulham, time que disputa a Premier League.

O jogador de 30 anos é natural de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. Ele tem 1m90cm e atende ao perfil desejado pela diretoria gremista.

Vale destacar que o Tricolor perdeu, nesta janela de transferências, o atacante Arezo, que foi emprestado ao Peñarol. Sendo assim, além do titular, Braithwaite, o técnico Mano Menezes conta apenas com André Henrique e o jovem Jardiel para a posição.

Carreira na Europa

No futebol brasileiro, foi revelado pela Caldense, de Minas Gerais, em 2016, e depois defendeu o Grêmio Anápolis, de Goiás. Entretanto, a maior parte da carreira do atleta foi na Europa.

Em 2018, Carlos Vinícius foi emprestado ao Real, da segunda divisão portuguesa. Após destaque na equipe, o Napoli comprou o jogador e, prontamente, o emprestou para o Rio Ave, de Portugal. Por lá, marcou 14 gols em 20 jogos, segundo o site oGol. No ano seguinte, foi emprestado ao Monaco, mas balançou as redes apenas duas vezes em 16 jogos.

Em 2019, Carlos Vinícius foi anunciado pelo Benfica e teve a sua melhor temporada, com 24 gols e 10 assistências em 47 jogos. O desempenho rendeu interesse do Tottenham, que buscou o empréstimo do atleta para a temporada 2020/2021. Apesar dos 10 gols e três assistências em 22 jogos, o time inglês não buscou a compra do atleta.

Depois, o Benfica o cedeu, novamente por empréstimo, ao PSV, da Holanda, clube que defendeu por 36 partidas e marcou sete gols, além de sete assistências.

Marca negativa

Pelo Fulham, o jogador não conseguiu se firmar e atuou no futebol turco. Fulham / Divulgação

Na temporada 2022/2023, Carlos Vinícius foi contratado em definitivo pelo Fulham, voltando a disputar a Premier League. Por lá, não teve muito destaque e foi emprestado ao Galatasaray na temporada 2023/2024.

Após um ano, ele retornou ao time inglês, mas foi pouco aproveitado. Desde dezembro de 2024, disputou apenas quatro jogos, que juntos somam 34 minutos.

O último gol marcado pelo atacante foi na vitória do Galatasaray sobre o Kasımpaşa por 4 a 3, no dia 17 de março de 2024, em partida do Campeonato Turco.

Números de Carlos Vinícius

Jogos: 254

254 Gols: 87

87 Assistências: 26

26 Títulos: Copa da Holanda (2021-2022), Supercopa Turca (2023) e Campeonato Turco (2023-2024)