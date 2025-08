Quanto o Al-Rayyan pede para liberar Roger Guedes e a estratégia do Grêmio para um acordo

As negociações devem ter novos desdobramentos nesta terça-feira (29). Roger Guedes / Al Rayyan,Divulgação

O Grêmio segue aguardando uma resposta do Al-Rayyan, do Catar, sobre a proposta apresentada pelo atacante Roger Guedes. Contudo, ainda existe uma distância considerável entre os números apresentados pelas duas partes.

A primeira proposta gremista, com o aporte dos investidores Marcelo Marques e Celso Rigo, foi de empréstimo até o fim do ano, com obrigatoriedade de compra em janeiro por 10 milhões de dólares.

Porém, conforme apurado por Zero Hora, a pedida inicial do Al-Rayyan foi de 20 milhões de euros, valores considerados impraticáveis na Arena.

A estratégia do Tricolor foi melhorar as cifras, acrescentando a previsão do pagamento de até 5 milhões de dólares extras em metas a serem atingidas pelo atleta na Arena. O clube aguarda uma resposta dos árabes e tem como principal trunfo a vontade de Roger Guedes.

A conversa com o jogador está bem avançada. O Tricolor apresentou uma oferta salarial ao atacante de 28 anos na casa de R$ 1,5 milhão (os valores podem chegar a R$ 2 milhões com o atingimento de metas).

As negociações devem ter novos desdobramentos nesta terça-feira (29).