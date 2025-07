Quando o Grêmio espera contar com Monsalve após cirurgia

Monsalve vai passar por cirurgia nesta quarta-feira (23) e só deve voltar a jogar pelo Grêmio em setembro. O meia precisará corrigir uma instabilidade na articulação do ombro decorrente de uma luxação.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Tricolor projeta o retorno do atleta daqui a seis ou oito semanas. Logo, o colombiano só deve voltar a atuar daqui um mês e meio.

O Grêmio informou que Monsalve, após o diagnóstico da luxação, também apresentou uma instabilidade na articulação do ombro (glenomeural) . Se fosse submetido só ao tratamento conservador, o atleta teria alta chance de sentir novamente a lesão.

Monsalve passará pelo procedimento nesta quarta-feira (23) , no Hospital Moinhos de Vento, e não há prazo estipulado para o retorno. Segundo o Grêmio, um especialista em ombro, referência da instituição, conduzirá o procedimento , que será acompanhado por um ortopedista do clube.

O atleta sofreu a lesão na derrota para o Alianza Lima, no Peru, em disputa de bola com o zagueiro Zambrano, na qual caiu de mal jeito no gramado. Apesar da dor, o camisa 11, que havia entrado na vaga de Edenilson, permaneceu em campo até o apito final.