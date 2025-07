Qual o retrospecto de Mano Menezes contra Abel Ferreira; veja o histórico

Abel e Mano se enfrentaram cinco vezes. Cesar Greco / Palmeiras/Divulgação

Nos momentos de dificuldade, qualquer estatística positiva serve para dar esperança. O técnico Mano Menezes pode se agarrar aos números positivos que tem contra Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, adversário do Grêmio neste sábado (26). O comandante gremista foi derrotado apenas uma vez pelo treinador português.

O histórico de confrontos não é longo. Foram cinco partidas desde a chegada de Abel ao futebol brasileiro. Mano esteve no comando de Inter e Fluminense quando encarou o técnico lusitano, sempre à frente do Palmeiras.

Ao todo são três vitórias do treinador gremista, um empate e uma vitória de Abel. O triunfo do palmeirenses foi logo na primeira vez que se encontraram. Com um gol no final da partida, a equipe paulista venceu o Inter por 2 a 1, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão de 2022, em São Paulo.

Sequência positiva

Na 38ª rodada, novo embate. Desta vez com vitória colorada por 3 a 0. Com o resultado, o Inter garantiu o segundo lugar do torneio. O Palmeiras chegou para o confronto já como campeão brasileiro.

Na temporada seguinte, um confronto, também pelo Brasileirão. Com boa atuação do goleiro John, a partida ficou no 0 a 0.

No ano passado, pelo Fluminense, Mano enfrentou Abel Ferreira duas vezes. Em ambas venceu por 1 a 0. Seus times sofreram gol contra o atual técnico do Palmeiras somente na primeira partida entre eles.

Os confrontos

Palmeiras 2x1 Inter — Brasileirão 2022

Inter 3x0 Palmeiras — Brasilierão 2022

Inter 0x0 Palmeiras — Brasileirão 2023

Fluminense 1x0 Palmeiras — Brasileirão 2024

Palmeiras 0x1 Fluminense — Brasileirão 2024

Retrospecto: três vitórias de Mano, um empate e uma vitória de Abel Ferreira