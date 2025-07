Qual o provável time do Grêmio para a partida contra o Palmeiras 

O Grêmio duela contra o Palmeiras neste sábado, às 21h, na Arena do Palmeiras pela 17ª rodada do Brasileirão.

Depois de ser eliminado na Sul-Americana , em casa, pelo Alianza Lima, o Tricolor precisa se recuperar no campeonato de pontos corridos.

O técnico Mano Menezes pode fazer duas mudanças em relação ao time do meio da semana. Kannemann pode ser poupado e dar lugar a Jemerson na zaga. No meio, Villasanti será desfalque.

O treinador, então, terá que escolher o possível substituto do paraguaio. Alex Santana e Edenilson brigam pela vaga.

Provável time

Assim, o Grêmio deve entrar em campo com Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann (Jemerson), Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana (Edenilson), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

O Tricolor vem de empate contra o Vasco , na última rodada do Campeonato Brasileiro, além da eliminação na Sul-Americana para o Alianza Lima . A equipe ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos.

