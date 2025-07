Qual a premiação que o Grêmio receberá se avançar às oitavas das Sul-Americana?

Tricolor precisa reverter derrota de 2 a 0 sofrida pelo Alianza Lima no jogo de ida.

O Grêmio define contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (23), na Arena, uma vaga nas oitavas da Sul-Americana . Muito além do que estar entre os 16 melhores do torneio, chegar à próxima fase vale uma boa grana aos cofres gremistas.

Para avançar no tempo normal, é necessário ganhar por três ou mais gols de saldo . Dois gols de diferença leva os playoffs para os pênaltis.

Até aqui, a competição continental rendeu ao Tricolor R$ 9.670.964,50 . O valor é referente à participação na fase de grupos, que pagou um preço fixo, além de bônus por vitória, e no playoff, que está sendo disputado .

Quanto vale a vaga nas oitavas?

Premiação por fase

