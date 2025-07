Quais são os próximos passos do Grêmio para reforçar o time

Os movimentos do Grêmio no mercado começaram a tomar forma. Após os primeiros contatos feitos nos últimos dias, a expectativa é de que dois nomes sejam confirmados em breve como novas opções para Mano Menezes escalar o time. O centroavante Carlos Vinícius , 30 anos, e o zagueiro Fabian Balbuena , 33.

A dupla deve se somar a Alex Santana como os investimentos feitos pelo clube na janela de transferências de julho. Mas outros nomes ainda serão buscados . O atrativo para o clube buscar Carlos Vinícius e Balbuena no momento é a situação deles no mercado.

Apesar das contratações estarem próximas, a dupla deve demorar alguns dias para ficar à disposição de Mano. O último jogo de Balbuena foi no dia 29 de abril. Já Carlos Vinicius foi utilizado por quatro minutos no dia 26 de abril.

Aproveitamento imediato

Mais investimento

A atenção do empresário e de sua equipe estava totalmente direcionada para entender como é a operação do estádio e da estrutura que compõe o negócio. Mas uma conversa entre o empresário, pré-candidato à presidência, e o presidente Alberto Guerra estava prevista para acontecer na Arena na última segunda-feira (21).

A intenção do encontro era alinhar se Marques fará ou não algum investimento para auxiliar o clube na busca por outros reforços. O empresário Celso Rigo também poderá ajudar o Grêmio com o aporte de valores para a contratação de mais jogadores nesta janela.

Além dessa expectativa de contar com o dinheiro externo, o clube também monitora outros movimentos feitos no mercado. No início de julho, o Racing tentou a contratação de Pavon. A oferta era a troca por empréstimo do atacante pelo meia-atacante Zaracho, mas as conversas não avançaram.