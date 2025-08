Provável time do Grêmio para o jogo contra o Fortaleza

Mano Menezes deve fazer mudanças no time gremista.

Precisando voltar a vencer para se afastar do Z-4, o Grêmio recebe o Fortaleza, nesta terça-feira (29), às 20h30min , na Arena. O duelo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado). O Tricolor não vence há cinco partidas .

Na tentativa de acabar com essa má fase, o técnico Mano Menezes deve fazer mudanças em relação ao último jogo, em que o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 , no sábado (26).

A principal troca é na lateral direita, com a volta do zagueiro Gustavo Martins. Igor Serrote foi negociado na segunda-feira (28) e não faz mais parte do grupo gremista.