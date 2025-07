Promessa do Flamengo que estava na mira do Grêmio se aproxima de acerto com o Cruzeiro

Jogador não vem sendo muito utilizado por Filipe Luís no time principal. Gilvan de Souza / Flamengo, Divulgação

O meia-atacante Matheus Gonçalves, de 19 anos, está cada vez mais perto do Cruzeiro. O jogador do Flamengo chegou a interessar o Grêmio, mas deve ser anunciado pelo clube mineiro, último adversário do Tricolor no Brasileirão, nos próximos dias.

Segundo o ge.globo, o que impede a confirmação no momento é um entrave na forma de pagamento da compra do jogador. Mesmo assim, as equipes já tem um acordo em relação aos valores. O clube mineiro pagará pouco mais de R$ 22 milhões por 50% dos direitos econômicos do jovem.

Em janeiro, os dois times também tiveram o mesmo entrave na negociação do zagueiro Fabrício Bruno. Contudo, em pouco tempo a situação foi resolvida.

A expectativa é que Matheus Gonçalves seja anunciado em breve pelo Cruzeiro. O que resta é decidir se o pagamento será feito à vista ou parcelado. Vale destacar que ele não esteve relacionado no último jogo do Flamengo, a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no sábado (12).

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio por 4 a 1, o técnico do Cabuloso, Leonardo Jardim, chegou a comentar sobre a possível transferência. Ele disse que o processo está na "quinta fase". Segundo o técnico, a etapa se refere ao momento "dos papéis assinados".

O Grêmio chegou a sondar a situação do atleta para um possível empréstimo até o fim da temporada. Entretanto, o Rubro-Negro sempre priorizou a venda.