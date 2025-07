Primeira capitã e dois campeões da América: Grêmio terá novos nomes em sua calçada da fama

Atualmente, Marianita é diretora do Departamento de Futebol Feminino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A calçada da fama da Arena do Grêmio contará com mais três nomes históricos do Tricolor nos próximos meses. A novidade foi aprovada na noite deste quinta-feira (24) pelo Conselho Deliberativo do clube.

Serão eternizados os campeões da América Arce e Carlos Miguel, além da ex-jogadora Marianita Nascimento, que se torna a primeira mulher no Brasil a receber tal honraria por um clube.

— Os três indicados são grandes gremistas, atletas que marcaram a história do clube e que agora recebem o reconhecimento que tanto merecem. É uma honra poder homenagear nomes que contribuíram com talento, dedicação e amor ao Grêmio — disse, Alexandre Bugin, presidente do Conselho Deliberativo, e seguiu:

— Temos muitos ídolos que merecem estar nesse espaço, e esse tipo de homenagem é fundamental para preservar a memória e valorizar quem construiu a nossa trajetória.

Em breve, o Grêmio dará mais detalhes de como serão as homenagens. Ao todo, 50 ídolos do clube, entre jogadores, treinadores e dirigentes, já registraram seus nomes na calçada da fama, criada em 1996, no Olímpico. Atualmente, ela está localizada na esplanada da Arena, em frente ao museu do Tricolor, chamado Hermínio Bittencourt.

Os três novos homenageados

Marianita Nascimento

Aos 64 anos, Marianita da Silva Nascimento será a primeira mulher da história do futebol brasileiro a integrar a calçada da fama exclusiva de um clube. Antes dela, nomes como Marta, Formiga e Pretinha já haviam sido homenageadas, mas nos estádios do Maracanã e do Mineirão.

Marianita foi atleta do Tricolor na década de 1980 e lutou pela regulamentação da modalidade no Brasil. Em 1983, fundou o primeiro departamento para a prática do futebol feminino no clube. Atualmente, é diretora do Departamento de Futebol Feminino do Grêmio.

Francisco Arce

Paraguaio foi multicampeão pelo Tricolor. Mauro Vieira / Agencia RBS

O paraguaio Francisco Arce, 54 anos, chegou ao Grêmio em 1995. Como lateral-direito, defendeu a camisa gremista até o final de 1997, disputando 145 partidas e anotando 13 gols.

Conquistou oito títulos, entre eles a Copa Libertadores de 1995, a Recopa Sul-Americana de 1996, o Campeonato Brasileiro de 1996 e a Copa do Brasil de 1997. Atualmente, é técnico em seu país de origem.

Carlos Miguel

Carlos Miguel marcou o gol do título da Copa do Brasil de 1997. José Doval / Agencia RBS

Gaúcho de Bento Gonçalves, Carlos Miguel, 53 anos, iniciou sua trajetória no Grêmio nas categorias de base, em 1988. É um dos atletas mais vitoriosos do clube, com 328 jogos e 51 gols marcados.

Conquistou 13 títulos, incluindo os mesmos quatro títulos de Arce: Libertadores, Recopa, Brasileiro e Copa do Brasil. Ficou eternizado pelo gol que garantiu o tricampeonato da Copa do Brasil ao Grêmio, em final contra o Flamengo, no Maracanã.