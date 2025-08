Pressionado, Grêmio recebe o Fortaleza na Arena para encerrar sequência negativa de Mano

Mano Menezes está pressionado após desempenho ruim do time nas últimas partidas. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

É hora da definição no Grêmio. A pressão que borbulha nos bastidores, com a insatisfação da torcida pelo desempenho recente do time, pode trazer repercussões para a continuidade do trabalho de Mano Menezes e sua comissão técnica no clube.

Depois de cinco jogos sem vencer, o Tricolor precisa dar a resposta em campo. Junto ao torcedor gremista na Arena nesta terça-feira (29), o time tentará vencer o Fortaleza e afastar do clube o clima de desconfiança.

O momento de instabilidade ficou evidente nos resultados recentes. A eliminação para o Alianza Lima, no primeiro jogo da gestão do estádio sob o comando de Marcelo Marques, rendeu muitas críticas pela atuação ruim em uma partida que precisava de gols para tirar a vantagem dos peruanos de dois gols de diferença.

A última atuação da equipe, na comparação com os últimos jogos, foi menos criticada. Em alguns momentos do jogo, o Grêmio fez bom enfrentamento contra o Palmeiras. Mesmo com a avaliação mais positiva do que na sequência recente, Weverton não precisou fazer nenhuma defesa no segundo tempo.

— A vida do técnico nesse momento é bem difícil, né? As coisas não funcionam tão bem, você procura alternativas e ao mesmo tempo tem que cuidar que é pra não mudar tanto de jogo para jogo, porque senão você não evolui as pequenas coisas que precisam evoluir. Vamos tentar um equilíbrio disso, achei que a gente defendeu bem hoje (contra o Palmeiras), defendeu muito bem, o adversário chutou sete bolas ao todo no jogo, três no gol, né? E muito por mérito daquilo que a gente defendeu. Então volta-se a ter uma confiança maior na maneira como nós nos defendemos, na maneira como disputamos, ganhamos quase todos os duelos defensivos, quanto um ataque que é forte. Então você vai ganhando confiança, são pequenos passos que vão dar a equipe essa melhora que ela precisa. Esperamos que seja em breve, porque necessitamos que seja assim — comentou Mano, em entrevista coletiva após a partida em São Paulo.

Uma das piores campanhas pós-Mundial de Clubes

Desde o recomeço das competições após o Mundial de Clubes, o desempenho do Grêmio é ruim. Após a vitória na Recopa Gaúcha sobre o São José, são cinco jogos, com dois empates e três derrotas. Apenas um ponto somado em três rodadas do Brasileirão. Só o Fluminense, que ainda não pontuou, tem pior rendimento.

Uma das apostas de Mano para buscar pontos nesta terça à noite será o jovem Riquelme. O meia de 18 anos deve fazer seu terceiro jogo como titular, mesmo que Cristaldo esteja de volta entre as opções para a partida.

— Acho que o Riquelme já deu uma passagem de bola segura pelo setor, eu sempre falo isso, o meia precisa transmitir isso pra equipe, a equipe vai cada vez fazer ele crescer mais, pra que essa bola chegue numa qualidade maior na frente onde a gente precisa pra marcar os gols — disse o treinador.

Cearenses não sabem o que é vencer em Porto Alegre

Outro ponto de confiança para os gremistas é o histórico amplamente favorável contra o Fortaleza em Porto Alegre. São 10 jogos contra os cearenses como mandante. O Tricolor soma sete vitórias e três empates do duelo. Na zona do rebaixamento, o adversário desta terça ainda não venceu como visitante na Série A. Após seis jogos, o Fortaleza empatou três vezes e perdeu outras três partidas. A equipe agora treinada por Renato Paiva, o português assumiu o clube após a saída de Vojvoda, marcou apenas dois gols e sofreu 11.