Presidente do Peñarol fala sobre negócio com atacante do Grêmio: "Nunca vi alguém fazer o que está fazendo para vir agora"

Mensagem de Arezo

Proposta de empréstimo

Reserva de Braithwaite, o uruguaio perdeu espaço na hierarquia dos atacantes do elenco, aparecendo atrás também de André Henrique nas últimas rodadas do Brasileirão e até mesmo do jogo-treino contra o Aimoré . Por isso, se reuniu com o técnico Mano Menezes e com a diretoria, pedindo para ser liberado.

— Este é um lugar (Peñarol) que ele foi protagonista, que se sentiu querido e que jogou. Tinha 22 anos e parece que fazia 10 anos que estava aqui. No Granada e no Grêmio não deu, então também é entendível. O amor que Mati sente pelo clube, a vontade de vir jogar a Copa (Libertadores) e a sensação do que está fazendo nestes dias, mesmo que não aconteça sua vinda, em cinco anos, eu realmente nunca vi um jogador lutar por sua saída. Ele entendeu que necessita jogar, se sentir protagonista e que a única vez que chegou à seleção foi através do Peñarol. Então, com lógica, me disse: "se no Grêmio não tenho minutos, é capaz de no Peñarol voltar a ter e, com 22 anos, voltar à seleção" — comentou o dirigente uruguaio.