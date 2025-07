Presidente do Peñarol demonstra confiança na contratação de Arezo: “O Grêmio já aceitou”

Peñarol tenta retorno de Arezo, Pablo PORCIUNCULA / AFP

Campeão do Torneo Intermedio, disputa entre os campeões do Apertura e Clausura, no Uruguai, o Peñarol demonstra confiança na repatriação de Matías Arezo. O centroavante gremista segue na pauta e há insistência do clube formador em levar o atleta de volta.

Em entrevista à Rádio El Observador, na manhã desta segunda-feira (7), o presidente Ignacio Ruglio deu novos detalhes sobre as tratativas com o Tricolor. Ele reitera o modelo da transferência:

— A proposta do Matías Arezo é um empréstimo de seis meses com opção de compra em janeiro. O Grêmio já aceitou o empréstimo e o valor, falta fechar mais um 9 para que seja liberado — disse Ruglio.

"Vamos lutar pelo Mati"

Na celebração, após o título, ainda no domingo (6), o mandatário ressaltou a importância do retorno do atacante ao Peñarol para a disputa da Libertadores:

— Vamos lutar pelo Mati, que tem 22 anos. Ele é a nossa prioridade e, se não vier, temos alternativas. Mas, para a torcida, tê-lo, junto com o Leo, o Maxi Silvera e o Terans — que fez uma grande partida hoje — é importante. O lugar para o Matías voltar a ser Matías e para o Grêmio ter retorno do investimento é o Peñarol — declarou.

Alternativa no mercado

O Grêmio procura no mercado uma alternativa para o ataque. Mesmo com a pressão uruguaia, o Tricolor não cede numa liberação imediata. O Peñarol estimava fechar a negociação no último final de semana. A reposição deverá estar, no mínimo, encaminhada para Arezo ser autorizado a viajar.