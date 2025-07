"Precisamos de um armador", destaca Mano Menezes ao voltar a projetar evolução do Grêmio  

Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima, na ida dos playoffs da Sul-Americana. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Assim com antes da parada para o Mundial de Clubes, Mano Menezes segue projetando melhora do Grêmio. Após a derrota para o Alianza Lima, no Peru, na quarta-feira (16), na ida dos playoffs da Sul-Americana, o treinador voltou a apostar na evolução do Tricolor, mas cobrou reforço:

— Precisamos de um armador, que seja o nosso armador principal. Que entregue para a equipe aquilo que toda a equipe precisa, assim como a nossa.

— Confio que o time vai apresentar (melhora) com os jogadores que temos. Mas também estamos trabalhando para trazer um jogador que possa acrescentar. Principalmente desse nosso meio campo, que precisa jogar mais. A gente já trouxe Alex (Santana) que dá uma saída de bola um pouco mais qualificada, mas acho que um pouco mais a frente está o nosso problema, no cérebro, de quem pensa, quem cria, quem acha um passe decisivo.

Mas e Monsalve e Cristaldo?

No momento, o Grêmio tem como referência de armadores Monsalve e Cristaldo. Porém, como bem avaliou Mano, os dois estão em baixa:

— Se eles entregarem mais, podem ser esses os jogadores (armadores). Mas isso não está acontecendo nesse momento. A gente tentou, a gente colocou. Até não sei se não vamos perder Monsalve por uma luxação de ombro (por choque na derrota em Lima) — disse o treinador, que completou:

— Então vamos ter que encontrar soluções. Ou é armar a equipe também um pouco diferente nesse momento, com duas linhas de quatro e dois atacantes mais centrais. Trazer talvez Alysson para dentro, para ser esse jogador que se aproxima mais do atacante.

Edenilson como alternativa?

Mano ainda explicou que, na derrota para o Alianza, utilizou Edenilson nessa função citada. No entanto, destacou o camisa 8 como um "coadjuvante de armador", não podendo ser o principal pensador do ataque do time.