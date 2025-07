Tratativas Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Pré-candidato à presidência do Grêmio confirma negociação pela Arena: "O financeiro a gente já acertou"

Marcelo Marques revelou em entrevista ao "Sem Filtro" que negocia com a Arena Porto-Alegrense e com a Revee a compra da gestão e da dívida do estádio

07/07/2025 - 20h08min Compartilhar Compartilhar