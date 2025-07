Pré-candidato à presidência do Grêmio anuncia compra dos direitos de gestão da Arena

Marques anunciou compra dos direitos de gestão da Arena. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O pré-candidato à presidência do Grêmio Marcelo Marques fez um anúncio importante na noite desta sexta-feira (11). Nas redes sociais, ele disse ter comprado os créditos da Revee e a compra dos direitos de gestão da Arena Porto-Alegrense.

"Com muito carinho e respeito ao Grêmio e ao seu torcedor, e MUITO EMOCIONADO, anuncio que acabamos de assinar a compra dos créditos da Revee e a compra dos direitos de gestão da Arena Porto-Alegrense", diz trecho do anúncio.

Junto de um vídeo que mescla imagens de torcedores gremistas, do estádio e do próprio Marques, ele reforçou que está muito emocionado com o momento. Além disso, o pré-candidato garantiu que não há mais possibilidade de desistência por parte da Arena Porto-Alegrense e da Revee.

Por fim, o pré-candidato disse que uma coletiva de imprensa será realizada junto do presidente Alberto Guerra na próxima semana.

Segundo apurado por Zero Hora, o Grêmio aguarda ser comunicado da formalização dos termos do acerto para dar sequência aos passos que devem ser cumpridos.

Confira os valores do negócio

Segundo o colunista de GZH Jocimar Farina, o empresário pagou R$ 50 milhões para a Arena Porto Alegrense, divididos em nove parcelas, e mais R$ 80 milhões para a Revee, que detinha dois terços do crédito pela construção do estádio.

Também segundo Jocimar, haverá um período de transição, que irá durar até dezembro. Compareceram ao encontro diretores e advogados da Arena, equipes do Marcelo Marques e advogados e da Revee. Na reunião não havia representantes da direção do Grêmio.

Entrevista de Alberto Guerra

Antes do anúncio de Marcelo Marques, o presidente do Grêmio Alberto Guerra concedeu entrevista para GZH. Nela, o dirigente disse que, apesar da confiança em desfecho positivo na investida do empresário, é preciso ter cautela. Guerra ainda confirma que teve reunião com Marcelo e seus advogados, mas alerta que é necessário resolver uma série de questões além da parte financeira da negociação.

— Primeiro, em um assunto como esse, temos que chamar as comissões do Conselho Deliberativo para estudarem o caso. Passando pela aprovação das comissões, convocamos uma reunião do Conselho para aprovar qualquer assunto a ver com a Arena. Vamos além. Existem uma série de ações judiciais, que precisariam das homologações de acordo. E isso só será feito por quem tem a caneta na mão — disse Alberto Guerra.

Confira a íntegra da postagem do empresário na rede social

SAUDAÇÕES TRICOLORES!!

É OFICIAL!!!

Como diz a música, “…às vezes a felicidade demora a chegar….mas é aí que a gente não pode deixar de sonhar”.

Com muito carinho e respeito ao Grêmio e ao seu torcedor, e MUITO EMOCIONADO, anuncio que acabamos de assinar a compra dos créditos da Revee e a compra dos direitos de gestão da Arena Porto-Alegrense.

Como toda negociação deste porte, existe um passo a passo para ser seguido até que o imóvel Arena e sua gestão sejam transferidas ao Grêmio. No entanto, ressalto: não há mais possibilidade de desistência por parte da Arena Porto-Alegrense e Revee.

Na próxima semana, eu e minha equipe, juntamente com o presidente Guerra e sua equipe, faremos uma coletiva de imprensa para detalharmos o assunto. A coletiva será marcada pelo Grêmio e noticiada a todos.

Grato a Deus por essa oportunidade de participar de um momento tão importante e histórico para o nosso clube do coração.

Agradeço igualmente ao Grêmio pelo imensurável apoio nesta jornada!

Lembrando: para o Grêmio e sua torcida apaixonada NÃO EXISTE O IMPOSSÍVEL!

Um abraço,

MARCELO MARQUES