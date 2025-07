Por onde anda Pinares, chileno que teve passagem apagada pelo Grêmio

No Grêmio, quase sempre foi escalado centralizado, fora de posição.

Com cartaz pelo bom futebol apresentado no Chile, César Pinares desembarcou em Porto Alegre para defender o Grêmio em novembro de 2020.

O jogador foi contratado para ser a solução no meio-campo tricolor, mas passou longe de conseguir conquistar o torcedor gremista. Entre 2020 e 2021, foram 26 partidas pelo clube, com apenas dois gols marcados — sendo o segundo, de pênalti.

Quando foi anunciado como reforço da equipe gaúcha, a intenção era de que fosse o armador do time. Porém, na Universidad Católica-CHI , atuava mais aberto pelo lado direito, assim como na seleção chilena.

Pouco futebol no Tricolor

No Grêmio , quase sempre foi escalado centralizado, fora de posição, e não conseguiu mostrar o futebol que encantou a direção gremista na Libertadores do ano passado.

Atualmente, ele defende o Deportes Limanche, um clube da cidade homônima, de uma província de Quillota, com população de pouco menos de 40 mil habitantes.

O meio-campista é um dos principais nomes da equipe que, atualmente, ocupa a 14ª posição na tabela do campeonato chileno — entre 16 participantes. Por lá, até o momento, são 14 jogos, um gol e três assistências.

No entanto, Pinares não saiu do Grêmio direto para o Limanche. O jogador foi vendido pelo Tricolor para o Altay, da Turquia. Atuou em apenas 29 oportunidades por lá e retornou para o futebol chileno.

