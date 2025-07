Por onde anda Léo Moura, lateral campeão da Libertadores pelo Grêmio

Jogador saiu do Grêmio em 2019.

Recentemente, o ex-lateral de 46 anos foi anunciado como novo embaixador da Conmebol . "Representar o futebol sul-americano, com toda a sua história, paixão e identidade, é uma missão que assumo com profundo respeito e responsabilidade", disse o atleta em publicação nas redes.

Passagem pelo Tricolor

Foi dele o gol que abriu a campanha do tricampeonato da América , contra o Zamora, em 2017. Nos três anos de Grêmio, foram quatro gols marcados e oito assistências distribuídos em 99 partidas.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.