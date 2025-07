Por onde anda Fernandinho, campeão da Libertadores com o Grêmio

Atacante marcou gol na final do continental. EITAN ABRAMOVICH / AFP

Um gol em final de Libertadores e o carinho da torcida gremista. Foi assim que o ponta esquerda Fernandinho saiu do Grêmio no início de 2018, depois da conquista da América com o Tricolor.

O atacante chegou em Porto Alegre em 2014 e passou por dois empréstimos — Hellas Verona, da Itália, e Flamengo — durante o tempo em que pertenceu ao Grêmio. No fim do contrato, decidiu não renovar e aceitou uma proposta do futebol chinês.

Foram quatro temporadas no Chongqing Dangdai Lifan FC, que encerrou as atividades em 2022. Lá, o jogador participou de 84 jogos e marcou 17 gols.

Repatriado

No início de 2023, Fernandinho voltou ao Brasil. Ele acertou com o Retrô, de Pernambuco, clube onde está até hoje, aos 38 anos. Até aqui foram 59 jogos, 16 gols e o título de campeão da Série D de 2024.

Em abril, o atleta sofreu uma lesão que o tirou do resto da temporada. Fernandinho sentiu dores após a partida contra o Fortaleza, pela terceira rodada da Copa do Brasil, e foi diagnosticado com uma ruptura no tendão de aquiles. Ele já passou por cirurgia, mas irá desfalcar o Retrô por tempo indeterminado.

Atualmente, o Retrô está na lanterna da Série C e nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, além de ter sido finalista do Estadual, perdendo nos pênaltis para o Sport.

