Por onde anda Besozzi, atacante argentino que teve início de carreira promissor e passagem apagada pelo Grêmio

Atacante marcou apenas um gol com a camisa tricolor. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quando chegou ao Grêmio, em julho de 2023, Lucas Bezossi tinha 20 anos e um currículo que impressionava. Aos 17, havia atuado na final da Sul-Americana de 2020, na qual o seu time, o Lanús, perdeu para o Defensa y Justicia, e passou a se destacar na seleção argentina sub-20.

No Rio Grande do Sul, não atendeu as expectativas, apesar de ter chamado a atenção de Renato Portaluppi com seus dribles. Foram 21 jogos pelo Tricolor e apenas um gol marcado, contra o Athletico-PR.

Em junho de 2024, poucos dias antes do final do contrato de empréstimo, o Grêmio anunciou que não iria exercer a opção de compra dos direitos econômicos do atacante. Assim, ele retornou para a Argentina.

De volta ao Lanús, ainda na temporada passada, foi emprestado para o Newell's Old Boys. Lá, também não vingou. No começo deste ano novo empréstimo, desta vez para o Tigres.

Retorno

Lá, ficou até 30 de junho. Uma semana depois, em 6 de julho, foi anunciado, por empréstimo, no Central Córdoba, mesmo time no qual estava antes de ir para o Grêmio. Seu contrato tem validade até o final de 2026.

Nesta terça-feira (15), o atacante entrou em campo na segunda etapa do confronto entre Central Córdoba e Cerro Largo, pelo playoff da Copa Sul-Americana. As equipes empataram em 0 a 0.