Por onde anda Batata, zagueiro do Náutico expulso na Batalha dos Aflitos 

Capitão do Náutico foi expulso segundos antes do gol do título do Grêmio. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O zagueiro Batata, ex-Náutico, não sabia que entraria para a história quando entrou em campo no dia 26 de novembro de 2005, no que viria a ser a Batalha dos Aflitos. Foi a partir da falta cometida pelo defensor que saiu o gol do Grêmio que garantiu o acesso tricolor à Primeira Divisão.

Depois do Náutico, o zagueiro se aventurou no futebol polonês. Passou poucos meses no Pogon Estetino e voltou ao clube de Recife para mais duas temporadas. Jogou no Central e encerrou a carreira no Salgueiro, em 2008, aos 34 anos.

Aposentado dos gramados, Batata ainda está ligado ao futebol. Em 2024, o ex-jogador assumiu a função de coordenador técnico do Corinthians, clube onde atuou entre 1998 e 2002 e pelo qual foi campeão brasileiro.

No entanto, Batata foi demitido do cargo em junho deste ano pela nova diretoria do clube. Ele havia sido contratado por Augusto Melo, presidente afastado por escândalo envolvendo casa de apostas.

Expulsão

Com quatro a menos, o Grêmio "só" precisava segurar o empate após o Náutico desperdiçar dois pênaltis para garantir o acesso. Já o time de Recife buscava um gol salvador até o finalzinho da partida.

Aos 60 minutos de um excepcionalmente longo segundo tempo, Batata, capitão do Náutico, foi expulso. O zagueiro já estava amarelado quando atropelou Anderson, que ia sozinho pela esquerda do campo.

Na sequência do lance, Marcelo Costa cobrou rápido, e Anderson passou pela desorientada defesa do adversário até chegar na cara do gol e marcar um dos gols mais icônicos da história do Grêmio.

