Por onde anda André Lima, ex-centroavante do Grêmio que marcou o primeiro gol da Arena

Seja por suas provocações ao rival ou pelo primeiro gol da Arena , André Lima marcou história no Grêmio, ainda que não tenha conquistado títulos expressivos.

Ele vestiu a camisa gremista por 115 oportunidades entre 2010 e 2013. Nesse período, balançou as redes 38 vezes e foi carinhosamente apelidado pelo torcedor como "Guerreiro Imortal" .

Seu único título foi o da Taça Piratini, o primeiro turno do Gauchão de 2011. Na inauguração da Arena, o centroavante marcou aos oito minutos da etapa inicial o gol que abriu a vitória por 2 a 1 sobre o Hamburgo , aproveitando cruzamento de Elano.

Por onde anda

Aposentado desde 2020, André Lima vive uma vida um pouco mais distante do futebol. Aos 40 anos, vive entre São Paulo e Estados Unidos.

Carreira extensa

Não foi só no Grêmio que o ex-centroavante ganhou o carinho da torcida. Ele se destacou também por Botafogo, Vitória e Avaí. Mesmo quando estava por esses clubes, André fazia questão em destacar o carinho pelo Tricolor — inclusive, em 2015, fez referência ao 5 a 0 no Gre-Nal em comemoração de gol pelo Avaí na Arena .

Além dos clubes citados acima, o jogador, revelado pelo Vasco, também atuou por Madureira, Sampaio Corrêa, Gama, São Paulo, Fluminense e Atlético Parananse. No exterior, jogou por Germinal Beerschot, da Bélgica, Hertha Berlin, da Alemanha, Beijing Guoan, da China, e Austin Bold, dos EUA, onde se aposentou.

