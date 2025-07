Polícia Civil abre investigação para apurar informações sobre drone que sobrevoou CT do Grêmio

Depois de o Grêmio registrar um boletim de ocorrência em virtude de um drone desconhecido sobrevoar a área do CT Luiz Carvalho , a Polícia Civil abriu investigação para apurar a autoria e a motivação do voo.

— Estavam pilotando um drone sobrevoando o centro de treinamento do Grêmio e agora vai ser instaurado um procedimento investigatório para saber quem é que estava pilotando e qual a motivação de estar sobrevoando o centro de treinamento — ressalta Fernanda Amorim, delegada titular da 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre e do Posto Policial Avançado da Arena.

Relembre o episódio

O drone sobrevoou o CT gremista na manhã de segunda-feira (7). Conforme fontes ouvidas por Zero Hora, não havia treino da equipe de Mano Menezes no momento .

O responsável pelo eletrônico teria dito que o aparelho havia caído na área do centro de treinamento. No entanto, conseguiu recuperar o drone pelo controle posteriormente.

