Piratinha tem de adiar reencontro com Barcos, mas prepara surpresa: "Quero retribuir o carinho"

A Piratinha costuma acompanhar seu time na Arena. Reprodução / Instagram @piratinhagabrieli

Tivesse o Grêmio feito a sua parte, Gabrieli Medeiros não ficaria de coração dividido nesta quarta-feira (23) à noite. Meses atrás, a torcedora de 15 anos topou ser capitã de uma equipe de gincana na sua cidade, São Sepé, no interior do RS.

À época, nunca imaginou o Grêmio em campo pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O conflito de calendários impedirá de ver seu amigo de longa data Hernán Barcos, atacante do Alianza Lima, rival gremista no meio desta semana.

Quando o centroavante argentino vestiu a camisa tricolor, em 2013, Gabrieli viralizou nas redes sociais ao comemorar os gols de Barcos com a mão sobre um dos olhos e o outro braço estendido como fazia o centroavante.

Ela não era uma torcedora qualquer. Aos três anos, lutava contra a leucemia. Conquistou a admiração de Barcos, dos gremistas e de todos com um bom coração. Virou a Piratinha.

O contato foi mantido. De tempos em tempos, trocam mensagens. Se o encontro não será possível agora, espera-se que ocorra em um futuro próximo. Barcos está no último ano de sua carreira, e a Gabrieli quer ir visitá-lo em Lima.

— Era para ser uma surpresa para ele. Quero ver ele jogar mais uma vez. Ele é como se fosse um parente para mim. Quero retribuir um pouco o carinho que ele teve comigo — explica.

Na época, Barcos foi até São Sepé, a quase 300km de Porto Alegre, para visitá-la.

Barcos visitou Gabrieli em casa. Divulgação

— Ele fez um esforço para me ver. Foi muito carinho.

As coincidências com o aventureiro dos mares seguem até hoje. Sua equipe na gincana se chama Pérola Negra, em homenagem aos filmes da franquia Piratas do Caribe. Na abertura do evento, se fantasiou de pirata e seu colega de Jack Sparrow, personagem encenado por Johnny Depp na sequência de filmes.

Na quarta-feira (23), a sua missão na gincana será apresentar uma dança gauchesca. Será um olho no palco e outro no campo. Apesar do carinho e da amizade com o argentino, Gabrieli não titubeia sobre a partida contra o Alianza.

— Torço pelo sucesso da carreira dele. Mas não tem como não torcer para Grêmio. A vitória vai ser do Grêmio, e ele não pode fazer gol — comenta.

Piratinha comemora mais um gol de Barcos. Luis Garcia / Especial

Mais de uma década depois do início de sua luta contra a leucemia, a Piratinha vive uma vida normal. Estuda, dança, vai aos jogos do Grêmio sempre que pode. Afinal a Arena "é o melhor lugar do mundo". A cada seis meses vai ao hospital para realizar exames.

— Todos estão excelentes — garante.

As lembranças do período da doenças são escassas. Mas o sentimento de tudo feito naquele período será eterno.

— Representa a superação. Eu era pequena e consegui vencer a doença com o apoio dele e de outras pessoas.