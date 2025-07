Peñarol faz proposta ao Grêmio por Arezo; confira o valor

O Peñarol-URU mantém interesse na contratação do atacante Matías Arezo. A proposta enviada pelos uruguaios ao Grêmio é de empréstimo até dezembro deste ano. A ideia dos dirigentes gremistas, no entanto, segue a mesma. O objetivo é uma negociação em definitivo.

A proposta do Peñarol é um pagamento de 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão) pelo empréstimo de Arezo até o final da atual temporada. O clube uruguaio também pretende assumir o pagamento integral dos salários do atacante.

Essa proposta, no entanto, não deve ser suficiente para o Grêmio aceitar a saída de Arezo. Os gaúchos aceitam apenas uma saída em definitivo do jogador uruguaio. O contrato do atacante vai até dezembro de 2028 com o Tricolor.