Pênalti não marcado? Veja como foi a arbitragem de Cruzeiro x Grêmio

Tricolor de Alysson foi goleado no Mineirão.

O Grêmio foi goleado por 4 a 1 para o Cruzeiro neste domingo (13), pela 13ª rodada do Brasileirão.

Apesar de, em tese, não ter interferido diretamente no placar, a arbitragem comandada por Lucas Paulo Torezin (PR) foi criticada pela torcida gremista, que reclamou de pênalti no final do jogo. O VAR foi acionado duas vezes, apesar de o juiz não ter ido ao monitor.