Palmeiras 1x0 Grêmio: veja o gol e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste sábado (26). O único gol da partida, pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcado logo aos dois minutos do primeiro tempo. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

O Grêmio melhorou no segundo tempo, mas não foi efetivo o suficiente para empatar. Assim, com a derrota o time de Mano Menezes segue momentaneamente na 14ª colocação, com 17 pontos. O Palmeiras, por sua vez, é o terceiro com 33 pontos.