Paixão pelos negócios e emoção ao citar a família: os bastidores da entrevista de Marcelo Marques ao "Sem Filtro"

Avesso aos microfones e holofotes, Marcelo Marques concedeu entrevista ao Sem Filtro na noite dessa segunda-feira (7). Instantes antes do apresentador Marco Aurélio Souza anunciar o início da transmissão do programa, o candidato não escondia o nervosismo sobre a situação.

— A parte mais difícil é essa. Sou um cara dos bastidores — disse.

Longe das câmeras, na antessala do estúdio H, Marcelo brincou com a recepção montada a ele e aos seus assessores. Ao ver a mesa com pães de queijo, brincou:

— É Marquespan?

Empresário do ramo alimentício, o canoense Marcelo fala com paixão sobre seus negócios e a visão que pretende adotar no clube. Mesmo longe das câmeras, no entanto, ele adotou cautela para não revelar muitos detalhes do que ele entende ser o ponto mais importante na gestão do clube.

— A Arena é o futuro do Grêmio.

Preparado para explanar os pontos de sua campanha, Marcelo afastou o nervosismo nos minutos antes do início da transmissão. Ao citar a filha, o filho e o suporte da esposa, encheu os olhos de lágrimas. Embargou a voz, mas se recuperou antes das câmeras começarem a transmissão.

