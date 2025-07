Os sete passos até o Grêmio assumir de vez a Arena

Reunião nesta segunda-feira (14) começará a decidir próximos passos da negociação. Camila Hermes / Agencia RBS

O futuro do Grêmio na Arena começa a tomar novos rumos nesta segunda-feira (14). Uma reunião entre o empresário Marcelo Marques e a direção do clube detalhará como serão os próximos movimentos para a gestão do estádio. O pré-candidato à presidência tricolor fará a doação ao clube dos valores do crédito usados na compra de dois terços da gestão.

O dono da Marquespan pagará cerca de R$ 130 milhões para resolver a questão do estádio: R$ 50 milhões para a compra do direito de superfície, o que dá o direito de gerir o estádio, e R$ 80 milhões pelos dois terços da dívida.

O primeiro passo, e que começa nesta segunda-feira, é que Marcelo e Grêmio começam a definir com a Arena Porto-Alegrense os tópicos para gerir o estádio.

O segundo passo será a elaboração do contrato para a doação da Arena. O documento será elaborado para que o empresário passe a gestão e a propriedade do estádio para o clube.

A partir deste documento, e com o modelo do negócio definido, vem o terceiro passo: o assunto será levado para aprovação nas comissões e, depois, no plenário do Conselho Deliberativo.

O quarto passo será a extinção das ações judiciais entre OAS, Grêmio e Arena Porto-Alegrense. A tendência é de que todos os valores discutidos na Justiça acabem sendo anulados e o clube receba o estádio nas condições atuais.

A desoneração da Arena será o quinto passo. Esse também não deve ser problema, pois a dívida agora é de Marcelo Marques. Cumprida essa etapa, ocorre a permuta entre Grêmio e OAS. Olímpico será repassado à empresa paulista e o estádio atual fica nas mãos do clube.

Esse momento também exigirá uma outra definição, mas apenas entre OAS e prefeitura de Porto Alegre. Nesse sexto passo, as partes discutem na Justiça as obras do entorno da Arena. A proposta da empresa é entregar parte do Olímpico para o poder público, que arrecadaria o valor para executar as obras com a venda ou exploração do espaço.

O último, e tão aguardado passo, é o clube assumir integralmente a operação da Arena. Isso deve se concretizar apenas depois de dezembro. Até lá, como foi combinado até o momento, é uma gestão compartilhada entre as partes.

Assim o clube e as pessoas indicadas por Marcelo poderão entender os detalhes mais minuciosos da operação da estrutura.