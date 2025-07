Os próximos passos para a compra dos direitos de gestão da Arena

Renan Mattos / Agencia RBS

O pré-candidato à presidência do Grêmio Marcelo Marques publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (11) que comprou os créditos da Revee e os direitos de gestão da Arena Porto-Alegrense.

Apesar da manifestação de Marques, o processo não é simples e precisa passar por algumas etapas. Mesmo assim, o pré-candidato mostrou-se otimista e espera um desfecho feliz.

Segundo o que foi apurado por Zero Hora, o Grêmio aguarda ser comunicado da formalização dos termos do acerto para dar sequência aos passos que devem ser cumpridos. Mas quais são esses passos?

Troca de chaves

Uma das frentes que agora serão tratadas é a chamada troca de chaves entre Arena e Olímpico. Desde 2013, sob a gestão do então presidente Fábio Koff, o Grêmio debate a administração da Arena.

Com o novo estádio livre da alienação fiduciária do financiamento da construção, o clube pode transmitir a posse da área do Olímpico para as empresas Karagounis e OAS 26 e receber em troca a posse definitiva não só da área da Arena, como também os direitos de gestão do estádio.

O conselho deliberativo

O segundo passo envolve o conselho deliberativo do clube. Conforme foi dito pelo presidente Alberto Guerra em entrevista à Zero Hora, serão chamadas as comissões do Conselho Deliberativo para estudarem o caso.

Sendo aprovado pelas comissões, é convocada uma reunião do Conselho para dar seguimento ao processo.

A resolução das pendências judiciais entre as partes

De acordo com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, existe uma série de ações judiciais, que precisariam das homologações de acordo.

— E isso só será feito por quem tem a caneta na mão. No caso da gestão, o proprietário da Arena é a Karagounis e a OAS 26. Teremos de pedir a assinatura deles na venda da gestão, questão de resguardo. A Arena é controlada pela Metha. Talvez fosse importante passar por quem gere a recuperação judicial também.

Obras no entorno da Arena

A OAS 26, uma das donas do terreno da Arena do Grêmio, ofereceu abdicar da parte de área que receberá do estádio Olímpico. A ideia é ceder para a prefeitura.

Segundo apurado pelo colunista de Zero Hora, Jocimar Farina, sendo aprovada a proposta, a prefeitura ficaria responsável pelas obras do entorno da Arena do Grêmio. Em troca, caberá à administração municipal liberar o Habite-se das torres do condomínio Liberdade e autorizar a construção de mais 11 torres na região.