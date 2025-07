Os próximos passos da tramitação no Grêmio da questão Arena

Conselheiros precisam aprovar a negociação em votação no Conselho Deliberativo do clube. Omar Freitas / Agencia RBS

Será necessária a tramitação nos órgãos do Conselho Deliberativo para a aprovação da operação. O andamento interna do processo tem um rito próprio, mas que será tratado com celeridade nas comissões necessárias.

A tendência é de que três comissões produzam pareceres sobre o modelo de negócio para os conselheiros. Arena, assuntos legais e estatutários e patrimônio são os órgãos que analisarão a documentação para produzir o material.

Após isso, o assunto será levado ao plenário para aprovação pelos conselheiros.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, não é possível traçar um prazo para a conclusão dos trabalhos. Mas Bugin apontou que acredita ser possível superar toda o processo antes do aniversário do clube, em setembro.