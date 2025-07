Os motivos para o Grêmio evitar mudanças no futebol após a eliminação na Sul-Americana

Mano Menezes sofreu a eliminação na Sul-Americana. Duda Fortes / Agencia RBS

O terceiro fracasso gremista na temporada foi alcançado na eliminação para o Alianza Lima, do Peru, na Arena, na última noite. O resultado, aliado com o vice-campeonato gaúcho, frustrando os planos de um inédito octa estadual e precoce eliminação para o CSA, na Copa do Brasil, aumentou a pressão interna sobre a atuação do Departamento de Futebol. O presidente Alberto Guerra trata de respaldar, publicamente, os dirigentes e também o trabalho de Mano Menezes.

A estratégia do mandatário, na última noite, após a queda na Sul-Americana, foi de sair em defesa de toda a estrutura gremista.

— Eu acho que evoluiu. Não na velocidade, não tanto quanto a gente gostaria nesse momento, mas eu acho que houve, sim, uma certa evolução — avaliou.

— E a gente conversa, a gente cobra, a gente também é cobrado por algumas situações que a direção tem que entregar. Então aqui é uma relação franca, como sempre foi com todos os treinadores. Todo mundo ganha junto, todo mundo perde junto — complementou.

Nos bastidores, entre membros do Conselho de Administração e conselheiros próximos da gestão, há ponderações sobre o rendimento da equipe. Mano Menezes, contratado há três meses, prometeu evolução coletiva, mas o desempenho após a parada do Mundial de Clubes não apresentou novidades.

Retorno pós Mundial

São quatro jogos desde a retomada, dois empates e duas derrotas, com oito gols sofridos e apenas três marcados. O sistema defensivo, que parecia estar sendo ajustado antes da pausa, preocupa novamente. Entretanto, a falta de repertório, justificada internamente pelo desempenho aquém de Cristaldo e Monsalve, os dois armadores do elenco, ligou o sinal de alerta.

— Acreditávamos que aproveitaríamos a parada para encaixar o time. Mas estamos pior. Ninguém sobe de rendimento. O time joga distante um do outro — disse uma fonte da cúpula gremista para a reportagem.

Soma-se ao ambiente de pressão às quedas nas copas em casa, principal aposta de um grande título na temporada, as duas sob o comando da nova comissão técnica, mas também a perda do estadual sem conseguir fazer frente ao Inter nos confrontos. Logo, a cobrança também atinge o Departamento de Futebol, encabeçado por Alexandre Rossato e Guto Peixoto, respectivamente, vice-presidente e diretor de futebol da pasta, mas principalmente em Luís Vágner Vivian, executivo.

Definição do conceito de jogo

Há uma leitura, desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, sobre a definição de um conceito de jogo, algo que não foi implementado pelo único remanescente desde o começo da gestão Alberto Guerra, Luís Vágner Vivian. Algumas contratações, principalmente na passagem de Gustavo Quinteros, de estrangeiros, fazem pressão na atuação, além de questões de relacionamento com empresários e alguns funcionários.

Pela conjectura política, Rossato, peça-chave nas alianças na composição de mandato de Alberto Guerra, e Guto Peixoto, que foi convidado numa composição, não são tão questionados. Há o respaldo do presidente justificando que o executivo cumpre as diretrizes do financeiras do clube e protocolos internos. Também aponta-se que trocas eventuais nos últimos meses de mandato não devem ser realizadas.

A cada partida, a partir de agora, conforme os resultados e rendimento, o tema será revisitado. Restam 24 partidas para encerrar a temporada de 2025. Sem torneios paralelos, a meta será, via Brasileirão, tentar colocar o Grêmio numa competição continental novamente. Mais tempo para treinar, evoluir e avançar na tabela de classificação.

