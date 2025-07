Os bastidores da noite do título do Grêmio na Recopa Gaúcha

Festa dos jogadores levantando a taça. Duda Fortes / Agencia RBS

O hino do Grêmio ecoou pela Arena. Medalhas foram distribuídas. Um troféu foi erguido. Papel picado azul e branco se espalhou pelo castigado gramado do estádio. Mas apesar da celebração, o clima não era de tanta festa no campo. A sensação, sim, era de dever cumprido pela equipe de Mano Menezes com o título da Recopa Gaúcha sobre o São José.

Mesmo que a melhor notícia da noite de vitória por 2 a 0 sobre o Zequinha tenha sido a atuação de Alysson, com um gol e uma assistência.

Título para dar confiança

Em sua entrevista coletiva após a partida, o técnico gremista reconheceu de imediato que a conquista não é a das mais expressivas. Mas vencer é algo importante para a formação do grupo.

— Vamos comemorar um pouco, né. Sentimento de conquista, por menor que seja a importância, sempre tem valor para uma equipe. Ingredientes fundamentais para voltarmos a ser o Grêmio que queremos — disse Mano.

A comemoração do quinto título da história da Recopa Gaúcha foi contida. Assim como ocorreu no gramado, a festa nas arquibancadas também foi discreta. O que mais animou a celebração foi a entrada dos filhos dos dirigentes, jogadores e comissão técnica. Os sons dos gritos e risadas invadiram as entrevistas no campo.

— Não importa se são grandes ou pequenos. Temos que ganhar os títulos. São quatro títulos na minha gestão. Construindo de tijolinho para aumentar a história do Grêmio — disse o presidente Alberto Guerra.

Alysson Edward: o destaque da partida

Apenas alguns anos mais velho do que as crianças brincando no gramado, Alysson Edward foi um dos jogadores ouvidos para falar da conquista. Com seu primeiro gol e título como profissional, o atacante era um dos mais animado.

— Muito feliz. Meu primeiro título como profissional. Ganhar mais uma vez é bom demais. Que seja o primeiro de muitos — comentou.





Mas ficou evidente que a preocupação mesmo antes do apito final era com o futuro. Vários jogadores fizeram referência que a perspectiva para os próximos meses é mais positiva com o período dedicado aos treinos.

Dois objetivos citados por Cristaldo são os alvos do clube para o segundo semestre: título da Copa Sul-Americana e Brasileirão.

— Sempre dá para ser campeão com o Grêmio. Sempre podemos brigar por títulos neste clube — projetou.

O retorno ao Brasileirão terá o Cruzeiro como adversário. Neste domingo (13), no Mineirão, o Tricolor terá um teste importante para mostrar que a evolução alcançada nas últimas semanas de treinos será suficiente para que o clube possa seguir na busca pelos objetivos do restante de 2025.