Os bastidores da investida do Grêmio em Roger Guedes

Roger Guedes é alvo da direção do Grêmio para reforçar o ataque.

O Grêmio se movimenta para o maior investimento da sua história . Com o apoio financeiro de Marcelo Marques e de Celso Rigo, o clube tenta a contratação de Roger Guedes .

O nome foi discutido entre os empresários e o departamento de futebol do clube. O formato pensado para a negociação é uma proposta para que o atacante venha por empréstimo até o fim de 2025 . E uma opção de compra obrigatória para o início do ano que vem.

Desejo antigo

Roger é um desejo antigo da gestão de Alberto Guerra . Quando o nome passou a ser discutido com os representantes do pré-candidato à presidência Marcelo Marques, o aporte financeiro para a operação foi viabilizado. Uma rodada de conversas nesta quinta alinhou alguns dos detalhes que restavam para o avanço da situação.

Indicado para assumir como vice de futebol na chapa de Marcelo, Antonio Dutra Júnior também trabalhou nos últimos dias com as partes envolvidas para tentar viabilizar a operação.

Tecnicamente, Roger é apontado como o jogador capaz de sanar alguns dos problemas ofensivos identificados no grupo. Ele poderia atuar junto a Braithwaite no ataque, mas também oferecer alternativas táticas para a comissão técnica usar outras estruturas.

