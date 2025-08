O tempo de contrato oferecido pelo Grêmio a Roger Guedes

Roger Guedes atua no Al-Rayyan, do Catar

O Grêmio espera receber uma resposta do Al-Rayyan sobre a proposta por Roger Guedes nesta segunda-feira (28) . Enquanto isso, o Tricolor encaminhou pontos importantes nas tratativas com o atleta.

O clube ofereceu um contrato de quatros anos ao atacante, atualmente com 28 anos. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Jeremias Wernek e confirmada por Zero Hora.

O colunista Eduardo Gabardo informou ainda que, caso venha ao Grêmio, o jogador receberá um salário de até R$ 2 milhões mensais , a depender de gatilhos de produtividade. Atualmente, ele recebe um salário de cerca de R$ 5 milhões por mês, no Catar.

Guedes, que nasceu em Ibirubá, no interior gaúcho, acetaria reduzir esses vencimentos mensais porque tem o sonho de atuar no clube do coração.