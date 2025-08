O retrospecto do duelo entre Grêmio e Fortaleza

Tricolor venceu por 3 a 1 na última temporada. André Ávila / Agencia RBS

Em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, Grêmio e Fortaleza se enfrentarão nesta terça-feira (29) na Arena em Porto Alegre.

No duelo entre as duas equipes, vantagem para os gaúchos. Conforme o O Gol, desde 1974, ano do primeiro jogo, já são 22 partidas, com 12 vitórias gremistas, seis empates e quatro vitórias do time do Ceará.

Apesar do último jogo ter acabado com vitória do Grêmio — 3 a 1 na Arena no ano passado —, o Tricolor ficou oito jogos sem derrotar o time cearense. Entre o segundo turno do Brasileirão de 2019 e o primeiro do ano passado, foram três derrotas e cinco empates.