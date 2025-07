O resultado que o Grêmio considera comemorar contra o Cruzeiro 

O Grêmio sabe que vai enfrentar uma equipe forte, motivada e em busca da liderança do Brasileirão. O confronto com o Cruzeiro é difícil também pelos desfalques gremistas para o jogo deste domingo (13). Mano Menezes não contará com Dodi, Marlon, Cristian Olivera e Braithwaite.

Todos esses aspectos, deixam uma ideia de que o dono da casa é o favorito na conquista dos três pontos . Até por isso, o técnico Mano Menezes deve optar por um esquema com três volantes. A expectativa, no entanto, é de que o trabalho realizado na intertemporada surta efeito positivo na partida contra o Cruzeiro.

"Igual para igual"

— Trabalhamos muito forte. O Grêmio também deu o menor período de férias para poder intensificar os trabalhos, porque a nova comissão técnica não tinha tempo para trabalhar. A gente tem alguns desfalques no time, mas temos certeza de que o Grêmio terá uma outra postura em campo. Vai tentar brigar de igual para igual com o Cruzeiro e tentar sair com o resultado positivo daqui — disse o vice de futebol, Alexandre Rossato, em entrevista na concentração do Grêmio em Belo Horizonte.