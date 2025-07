O que passou pela cabeça do jovem destaque do Grêmio na conquista da Recopa Gaúcha

Alysson marcou o seu primeiro gol pela equipe profissional. Duda Fortes / Agencia RBS

O cronômetro marcava 15 minutos de jogo entre Grêmio e São José na noite desta terça-feira (8) quando, em jogada ensaiada, Dodi alçou a bola na área. Ela chegou em Alysson. O jovem gremista dominou com o primeiro toque e concluiu com o segundo. A bola bateu na defesa do Zeca e morreu nas redes.

O gol do camisa 47 abriu caminho para a vitória por 2 a 0 do Grêmio sobre o São José que culminou com o título da Recopa Gaúcha. Também foi o primeiro tento dele pela equipe profissional do Tricolor.

— É muita felicidade. Estou aqui desde os meus nove anos. Vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Então, sou um torcedor. Pode ter certeza que represento vocês (torcedores) lá dentro — celebrou o meia-atacante na zona mista, e completou:

— Fazer um gol com esta camisa é algo...não tenho nem palavras. É uma sensação incrível que o cara sente na hora. É só alegria.

Antes, ainda durante a comemoração em campo após receber a medalha e erguer a taça, Alysson ressaltou a alegria pela primeira conquista no clube que defende a quase 10 anos:

— Estou muito feliz, é meu primeiro título como profissional. A gente sempre vem ganhando essa competição. Ganhar mais uma vez é bom demais. É meu primeiro título aqui, e que seja o primeiro de muitos.

Desejo por taças

O jovem de 19 anos destacou o momento vivido na carreira, com as oportunidades no time titular. Para além de buscar aproveitá-las ao máximo, Alysson enfatizou o trabalho que vem sendo realizado. Um exemplo foi o gol fruto de jogada ensaiada.

— É uma jogada que a gente vem trabalhando durante a semana e, graças a Deus, a gente pode ser feliz e sair com o gol — disse.

Para o futuro, o meia não descarta jogar na Europa — o "sonho de todo moleque —, mas espera poder trazer alegrias para o torcedor tricolor antes de se despedir:

— Tenho um carinho enorme por este clube. Sonho muito em ganhar muitos títulos com o Grêmio, a Sul-Americana é um que não temos ainda e a gente pode ter essa oportunidade de ganhar. Minha cabeça está aqui. Trabalho muito para que eu melhore a cada dia.