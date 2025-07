O que ex-presidentes do Grêmio pensam sobre compra da gestão da Arena

Negócio envolvendo a Arena sacudiu o mundo político tricolor. Jefferson Botega / Agencia RBS

A sexta-feira (11) terminou com uma notícia que impactou o mundo do Grêmio. O pré-candidato à presidência Marcelo Marques revelou ter comprado os créditos da Revee e o direito de gestão da Arena.

O anúncio mexeu com o tabuleiro político Tricolor. Paulo Caleffi, um dos pré-candidatos, renunciou à disputa. Outro, Gladimir Chiele, indicou que faria o mesmo movimento.

Para entender os impactos da atitude de Marcelo Marques e o que muda para o Grêmio na compra dos créditos e do direito de gestão da Arena, Zero Hora ouviu a opinião de ex-presidentes gremistas sobre o tema. Confira abaixo o que cada um deles falou.

Manifestação dos ex-presidentes

Duda Kroeff

Estou muito feliz com essa notícia. Não conheço o Marcelo Marques, mas já vi entrevistas dele e fiquei com boa impressão. Se é amigo do Celso Rigo, é meu amigo também. O importante é que me parece ser um gremista de verdade, que quer o melhor para o Grêmio. Como eu. Entendo perfeitamente o sentimento dele. Se eu pudesse faria o mesmo.

Paulo Odone

É com muita alegria que recebo a notícia de que Marcelo Marques concluiu a compra da gestão da Arena para o Grêmio, assim como assumiu a dívida restante com o fundo credor. Livre está o Grêmio para exercer o pleno uso de nossa Arena. Apoio totalmente o gesto grande de Marcelo e me disponho desde já a acompanhar e colaborar com a finalização desse negócio e a retomada dos projetos da nossa Arena. Parabéns ao Grêmio e todos nós, gremistas. O Grêmio é nosso, e a Arena é do Grêmio.

José Alberto Guerreiro

Embora não conheça todos os detalhes ainda sobre a realização do negócio, estava bem informado da dificuldade que tinha-se para fazê-lo, uma vez que existia uma série de empresas envolvidas. Então, eu acho que é um momento de muita satisfação para todos nós gremistas. Está encaminhada a solução de um problema que já se arrastava há muito tempo. Fico muito feliz com o que está sendo divulgado e tenho absoluta convicção de que isso coloca o Grêmio numa situação bastante diferente da que vive hoje.

Romildo Bolzan Júnior

Não retornou aos contatos da reportagem.